କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ କମବ୍ୟାକ: ଚୀନକୁ ମାତ ଦେଇ ସେମିଫାଇନାଲରେ ମାରିଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି

ସିଙ୍ଗାପୁର: ସିଙ୍ଗାପୁର ଓପନର ସେମି ଫାଇନାଲର ସେମି ଫାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ । ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଚୀନକୁ ହରାଇ ସେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଗେମରେ ହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦମଦାର କମବ୍ୟାକ ସହ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ । ଚୀନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ହାନ ୟୀ’ଙ୍କୁ ହରାଇ ଟପ-୪ରେ ସିନ୍ଧୁ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ୨୧-୧୭ରେ ହାନ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଧମାକାଦାର କମବ୍ୟାକ କରିଥିଲେ ସିନ୍ଧୁ । ଶେଷ ଦୁଇଟି ଗେମରେ ୨୧-୧୧ ଏବଂ ୨୧-୧୯ରେ ଜିତି ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦବଦବା ଜାହିର କରିଛନ୍ତି । କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲର ଏହି ମ୍ୟାଚ ଜିତିବା ସହ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ ହାସଲ କରି ନେଇଛନ୍ତି ।

THROUGH TO THE SEMIS!✅@Pvsindhu1 makes a 🔥comeback to secure her place in the semifinals of #SingaporeOpen2022 against 🇨🇳’s Han Yue

Score: 17-21, 21-11, 21-19

Way to go, champ! 👏@himantabiswa | @sanjay091968 #SingaporeOpenSuper500 #IndiaontheRise #Badminton pic.twitter.com/e0pXWiu3HD

— BAI Media (@BAI_Media) July 15, 2022