(Video) ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସୋନାଲିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର ଭିଡିଓ, ଡ୍ରଗ୍ସ ସେବନ ପରେ ଚାଲି ପାରୁ ନଥିଲେ ସୋନାଲି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ୨୨ ତାରିଖରେ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ତଥା ଟିକଟକ ଷ୍ଟାର ସୋନାଲି ଫୋଗଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ତେବେ ସୋନାଲିଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲେ ହେଁ ପରେ ଏନେଇ ଆସିଥିଲା ଟ୍ୱିଷ୍ଟ । ସୋନାଲିଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବା ସହ ତାଙ୍କର ଯୌନ ଶୋଷଣ କରାଯାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କର ଭାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସୋନାଲିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ତାଙ୍କର ପିଏ ଓ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାତ ଥିବା ସୋନାଲିଙ୍କ ଭାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସୋନାଲିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସୋନାଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଭରା ଦେଇ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ଭାବେ ପଡ଼ୁନଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ସୋନାଲିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଏ ସୁଧୀର ସାଙ୍ଗୱାନ ଧରି ନେଉଥିବା ସିସିଟିଭିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି । ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ସକାଳ ପାଖାପାଖି ୪ଟା ସମୟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଆ ପୋଲିସ ଏକ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିଥିଲା । ପାଣିରେ ସିନ୍ଥେଟିକ ଡ୍ରଗ୍ସ ମିଶାଇ ସୋନାଲିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସୋନାଲିଙ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲେ ହେଁ କେମିକାଲ ଆନାଲିସିସ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ସୁଧୀର ପାଣି ବୋତଲରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ମିଶାଇ କ୍ଲବରେ ସୋନାଲିଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ । ରାତି ପାଖାପାଖି ୧୨ଟା ସମୟରେ ସୋନାଲିଙ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଥିବା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ।

#cctvfootage of #SonaliPhogat

She was not able to walk …. pic.twitter.com/vuWxqaLNjP

