ଟସ ଜିତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଫିଲ୍ଡିଂ: ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ ଆଜିର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ

ବେଙ୍ଗଲୁରୁ: ବେଙ୍ଗଲୁରୁର ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ତଥା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ । ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ଟସ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଡିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ । ୨-୨ରେ ସିରିଜ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରାବର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର । ଆଜିର ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜେତା ହିଁ ସିରିଜକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିବ ।

🚨 Toss Update 🚨

South Africa have elected to bowl against #TeamIndia in the fifth & final T20I of the series.

Follow the match ▶️ https://t.co/uAE094Srh7 #INDvSA | @Paytm pic.twitter.com/XjlFe4GMdo

