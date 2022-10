ଅଦ୍ଭୁତ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ;୧ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୪୯ କପ୍ ଚା ତିଆରି କରି ରଚିଲେ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ

ଦୁନିଆର ଅନେକ ଲୋକ ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମହିଳା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ସେ ୧ ଘଣ୍ଟାରେ ଏତେ କପ୍ ଚା ତିଆରି କରିଥିଲେ (ମହିଳା ୧ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୪୯ କପ୍ ଚା ତିଆରି କରନ୍ତି) ଯାହା ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା । ଗିନିଜ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଇନଗର ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଏହି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ନିଜ ହବି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ପାଇଁ ଏହି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ, ୨୦୧୮ ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ୱୁପର୍ଟାଲରେ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଦୁଃଖରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ | ଏଥି ସହିତ ପାର୍ବତ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇ ବହୁ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂମିହୀନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇନଗର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସହ ସମସ୍ତ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଜଳି ଯାଇଥିଲା ଯାହା ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ରକ୍ଷଣ ବେକ୍ଷଣ କରୁ ଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୪ ବର୍ଷ ପରେ, ସେ ନିଜକୁ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସହରର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ନାମକରଣ କରିବାକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ।ଏହା ଅଧୀନରେ ସେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସହରର ନାମକରଣ ହେବ।

୧ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୪୯ କପ୍ ଚା :

ଇନଗର ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ କପ୍ ଚା ତିଆରି କରି ଏହି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ସେ ରୋଏବୋସ୍ ଚା ତିଆରି କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଯାହା ଏକ ଲାଲ୍ ହର୍ବାଲ୍ ଚା ଅଟେ । ଏହା Aspalathus linearis ନାମକ ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରରୁ ତିଆରି ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ୧୫୦ କପ୍ ଚା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ୨୪୯ କପ୍ ତିଆରି କରି ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ।

