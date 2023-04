‘କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ୧୨ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇନଥିଲେ, ଆମେ ବୈଠକରେ ଭୟଭୀତ କରାଯାଇଥିଲା’: କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ସଂଘ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଜେପି ସାଂସଦ ବ୍ରଜଭୁଷଣ ଶରଣ ସିଂହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଏବେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ଗୁରୁବାର ଦିନ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଭାପତି ପି.ଟି ଉଷା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁରଙ୍କ ବୟାନକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତିନିମାସ ପୂର୍ବେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ହୋଇଥିବା ସର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଠକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଡରାଯାଇଥିଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ସେ ୧୨ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ କଥା ହୋଇନାହାଁନ୍ତି ।

ତେବେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଶୁଣିଲୁ ଏବଂ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କଲୁ । ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ତଦନ୍ତ ଚାହୁଁ, ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ୧୪ ଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯେ କୌଣସି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ୠଓଜ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିବ । ତେବ େଅନୁରାଗ ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ।

#WATCH | Delhi: "Being a woman athlete, she (PT Usha) isn't listening to other women athletes. Where's indiscipline here, we are sitting here peacefully…She herself cried in front of the media regarding her academy": Protesting wrestlers hit back at PT Usha https://t.co/s5dcq2DEs4 pic.twitter.com/JTPqN1tjT9

