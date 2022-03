କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା ଜଣାଇଲେ ଭାରତୀୟ ପେସର୍: ସ୍ପଟ୍ ଫିକ୍ସିଂ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲେ ବାସନ୍ଦ

ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ତଥା ପେସ୍ ବୋଲର ଏସ୍ ଶ୍ରୀସନ୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ନିଜର ବ୍ୟାଡବୟ ଇମେଜ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିବା ଶ୍ରୀସନ୍ଥଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସର୍ବଦା ବିବାଦୀୟ ରହିଥିଲା । ବୁଧବାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀସନ୍ଥ । ଶ୍ରୀସନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାର, ମୋ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଓ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି । ଏହି ଖେଳକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଦୁଃଖର ସହିତ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା ଜଣାଉଛି । ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କ୍ରିକେଟକୁ ବିଦାୟ ଜଣାଉଛି । ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାରିୟରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୁଁ କେବେ ଖୁସି ହେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ମାତ୍ର ମୁଁ ଖେଳିଥିବା ସମସ୍ତ ସମୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛି ।

It has been an honor to represent my family, my teammates and the people of India. Nd everyone who loves the game .

With much sadness but without regret, I say this with a heavy heart: I am retiring from the Indian domestic (first class and all formats )cricket ,

— Sreesanth (@sreesanth36) March 9, 2022