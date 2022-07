ଜଟିଳ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସ୍ଥିତି: ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଜନତାଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାନିଲ ବିକ୍ରମସିଙ୍ଘେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଜରୁରୀ ବୈଠକରେ ସେ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ବିକ୍ରମସିଙ୍ଘେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଦେଶରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ସରକାର ତିଆରି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସଫା ହେବ ।

ଶନିବାର ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆବାସରେ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟାବାୟା ରାଜପକ୍ଷେଙ୍କ ଦେଶରୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ । ଯାହାପରେ ଉପୁଜିଥିବା ହୋଇଥିବା ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ରାଜନୀତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା । ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ରାନିଲ ବିକ୍ରମସିଙ୍ଘେ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହ, ବାଚସ୍ପତି ୩୦ ଦିନ ପାଇଁ କାମଚଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ରହିବେ । ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରୀଣ ସର୍ବଦଳୀୟ ସରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ।

Majority party leaders agree on below:

1. Pres @GotabayaR and PM @RW_UNP to resign immediately

2. Speaker to act for President for maximum 30 days

3. @ParliamentLK will elect MP as President for remainder term.

4. Appoint interim all-party government and elections soon

— Harsha de Silva (@HarshadeSilvaMP) July 9, 2022