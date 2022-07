ପାଣି ପିଇ କୁକୁର କଲା ଏମିତି କାମ, ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଲଜ୍ଜା: କେବେ ଫେରିବ ବୁଦ୍ଧି?

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆଜିକାଲି ୟୁଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଲଟି ଯାଇଛି । ପ୍ରତିଦିନ ଭଳିକି ଭଳି ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ସେମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ସହ ଟାଇମ ପାସ କରି ଦେଉଛି । ତେବେ କିଛି ଭିଡିଓ କେବଳ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଭିଡିଓ ଆମକୁ ଅନେକ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ । ତେବେ ଏମିତି ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯାହା ସାରା ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଏକ ବଡ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ । ତେବେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଗୋଟିଏ କୁକୁର ।

ଆମ ସମାଜରେ କୁକୁରକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ବେଳେ ମଣିଷକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଣୀର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଆଉ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଅପଦସ୍ତ ହୋଇପଡେ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପାଣି ଆଣିବା ପରେ କିମ୍ବା ପିଇବା ପରେ ନଳକୂପକୁ ଖୋଲା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ପାଣି ନଷ୍ଟ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓରେ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁକୁର ବୁଝି ପାରିଛି ପାଣିର ମହତ୍ତ୍ୱ । ପା?ଣି ପିଇବା ଛଡା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ପାଣି ଟ୍ୟାପକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଉଛି । ପାଣି ନଷ୍ଟ ନ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ।

Sometimes a human being cannot teach a human being as much as an animal teaches a human being. pic.twitter.com/jYyvQ27N71

— Rajhanse (@rajhanse2) July 8, 2022