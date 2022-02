ଟସ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା: ୬ଟି ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ମଇଦାନକୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଓହ୍ଲାଇଲା ରୋହିତ ସେନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଟସ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଅତିଥି ଦଳ । ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଧିନାୟକ ଦାସୁନ ଶନାକା ଟସ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତକୁ ବ୍ୟାଟିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ସିରିଜରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ୱିକେଟ କିପର ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିଛି । ଏହାପରେ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ସିରିଜର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ବୋଲର ଦୀପକ ଚହର । ସେହିପରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପରେ ସଙ୍କଟମୋଚକ ସାଜିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ସିରିଜ ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁବ ସଙ୍ଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।

ମ୍ୟାଚରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ୱିକେଟ କିପର ଇଶାନ କିଶାନ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରେୟସ ଅୟର, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଦୀପକ ହୁଡ୍ଡା ଦଳକୁ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତି ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ । ତେବେ ଦଳ ପାଖରେ ଫିନିସର ଭାବରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ଭେଙ୍କଟେଶ ଅୟର ଭାବେ ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳାଳି ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି । ବୋଲିଙ୍ଗ ବିଭାଗରେ ଜଶପ୍ରୀତ ବୁମରାହ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଏବଂ ହର୍ଷଲ ପଟେଲ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ସ୍ପିନ ବିଭାଗରେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି ।

ଭାରତ

ରୋହିତ ଶର୍ମା(ଅଧିନାୟକ), ଇଶାନ କିଷନ(ଓ୍ଵିକେଟ୍ କିପର), ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଦୀପକ ହୁଡ୍ଡା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ୍, ଭୁବନେଶ୍ଵର କୁମାର, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଓ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ।

Sri Lanka have won the toss and they will bowl first in the 1st T20I.

A look at our Playing XI for the game.

Live – https://t.co/RpSRuIlfLe #INDvSL

