କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଉଠି ଆସି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାପୁଡା ମାରିଲେ ଛାତ୍ରୀ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଅର୍ଥାତ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ କଳା-ଗୋରା ଭେଦଭାବ ରହିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଏମିତି ଭେଦଭାବ ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତେବେ ଆଉ କଣ କୁହାଯିବ। ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢା ଚାଲିଥାଏ। ହେଲେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେ ନିଜ ସିଟ୍ରୁ ଉଠି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଝଗଡା କରିଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଛାତ୍ରୀଜଣକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାପୁଡା ମାରିଲେ। କାରଣ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜଣକ କଳା ଥିବାରୁ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଏମିତି କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସ ସହରରେ ଘଟିଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ଲାସରେ ପାଠପଢା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶାନ୍ତ ସହକାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଉଠି ଆସି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର-ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାପୁଡା ମାରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଟେବୁଲ୍ରେ ଥିବା ଫୋନରୁ ନିଜ ମାଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜଣକ କଳା ବୋଲି କହିଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଅପଶବ୍ଦରେ ଛାତ୍ରୀଜଣକ ଗାଳି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପୂରା ଘଟଣା କ୍ଲାସରେ ବସିଥିବା କିଛି ଛାତ୍ର ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରି ନେଇଥିଲେ।

ଯେମିତି ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା, ଲୋକେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଏତେ ଆଗକୁ ବଢି ସାରିଥିଲେ ବି ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟ ଯୁଗରେ କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

It’s a damn shame what our teachers go through 😨😨😨 pic.twitter.com/463AFIHnsa

— 📸Just10 B Wylin 📸 (@Stayconsistent4) November 20, 2021