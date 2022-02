ଶିଳ୍ପା, ସମିତା ଓ ମା’ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମନ ଜାରି, ଫେବୃଆରୀ ୨୮ରେ ହେବେ ହାଜର; ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ମାମଲା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସମିତା ସେଟ୍ଟୀ ଓ ମାଆ ସୁନନ୍ଦା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମନ ଜାରି ହୋଇଛି । ମୁମ୍ବାଇର ଅନେ୍ଧରୀ କୋର୍ଟ ସମନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ କୋର୍ଟ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ ୨ ତାରିଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲା ୨୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ସୂଚନା ।

Mumbai | Andheri court issued summon to actress Shilpa Shetty Kundra, her sister Shamita Shetty and mother Sunanda Shetty following a complaint by a businessman who has alleged non-repayment of Rs 21 lakhs loan by them; court orders the three to appear on February 28

— ANI (@ANI) February 12, 2022