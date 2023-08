Video: କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବେ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଶିକାର ସୁନିଲ ନାରିନ, ରାଗରେ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲେ ଅଧିନାୟକ କିରନ ପୋଲାର୍ଡ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଫୁଟବଲ୍ ପରି କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ରେଡ୍ କାର୍ଡ, ୟେଲୋ କାର୍ଡ ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ଦାବି ହେଉଥିଲା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କାରେବିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍‌(ସିପିଏଲ୍‌) ରେ କିରନ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ଟିମ୍ ଟ୍ରିନବାଗୋ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଟିମ୍ ଇତିହସାରେ ପ୍ରଥମ ଟିମ୍ ଭାବରେ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ସେଣ୍ଟ କିଟ୍ସ ଏବଂ ନେଭିସ୍ ପିଟ୍ରିୟଁଟ୍‌ସ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ପାଇଥିଲା ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ଟିମ୍ ।

ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ପାୟାର ରେଡ କାର୍ଡ ଦେଖାଇଲେ, ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ଦଳ ଏଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ଦଳ କୋଟାର ୧୯ ଓଭର ପକାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଦଳକୁ ଶେଷ ଓଭରରେ ପଡ଼ିଆରେ ୧୦ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ, କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଥାର୍ଟି ୟାର୍ଡ ବାହାରେ ରଖାଯାଇପାରିବ । ଏହା ପରେ ପୋଲାର୍ଡ ସୁନୀଲ ନାରିନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହରାକୁ ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।

ସିପିଏଲ୍‌ର ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ଦଳ ଇନିଂସର ୧୮ ତମ ଓଭର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୁର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ୩୦-ୟାର୍ଡ ସର୍କଲ ବାହାରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାରି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରଖିପାରିବ । ଏବଂ ଯଦି ଏହା ୧୯ ଓଭରରେ ଘଟେ, ତେବେ ସର୍ବାଧିକ ୩୦ ୟାର୍ଡ ସର୍କଲ ବାହାରେ ୩ ଖେଳାଳି ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ୨୦ ଓଭରରେ ସର୍କଲ ବାହାରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇ ଖେଳାଳି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ।

SENT OFF! The 1st ever red card in CPL history. Sunil Narine gets his marching orders 🚨 #CPL23 #SKNPvTKR #RedCard #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport pic.twitter.com/YU1NqdOgEX

— CPL T20 (@CPL) August 28, 2023