କେ. କବିତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ନୀତି ମାମଲାରେ ଜାମିନ ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତି(BRS) ନେତ୍ରୀ କେ. କବିତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ଜଷ୍ଟିସ ବିଆର ଗବାଇ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ କେଭି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କେ. କବିତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ. ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ କେ. କବିତାଙ୍କୁ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେପ୍ରଥମେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ସିବିଆଇ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । କବିତା ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ୍ ନେଇଥିବା ଇଡି ଦାବି କରିଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କବିତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ୧୦-୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଣ୍ଡ୍ ପୁରଣ କରି ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ଜମା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

SC directs to furnish a bail bond of Rs 10 lakhs each, not to tamper witnesses and influence witnesses

— ANI (@ANI) August 27, 2024