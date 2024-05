(Video) ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍-୨୦୨୪ର ଆନ୍ଥେମ୍; ଭିଡିଓରେ ଅଛନ୍ତି ଗେଲ, ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୪କୁ ଆଉ ମାତ୍ର ୩୦ ଦିନ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଆଇସିସି ଗୁରୁବାର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଗ୍ରାମି ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା କଳାକାର ସିନ୍ ପଲ୍ ଏବଂ ସୋକା ସୁପରଷ୍ଟାର କେସ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ‘ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ’ ଶୀର୍ଷକ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଠିକ୍ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ଅଫିସିଆଲ୍ ସଙ୍ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବା ସହ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ର ସବୁଠାରୁ ଭବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୨୦ଟି ଦଳ ୫୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ମାଇକେଲ୍ ‘ତାନୋ’ ମୋଣ୍ଟାନୋଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଏହାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ସହିତ ଲଞ୍ଚ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରୀଡ଼ାର କିଛି ଜଣାଶୁଣା ନାମ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ୮ ଥର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ଉସେନ ବୋଲ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍, ଶିବନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ରପଲ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫାନି ଟେଲରଙ୍କ ସମେତ ଆମେରିକା ବୋଲର ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍ ଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କ୍ୟାରିବିଆନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ।

The ICC Men's T20 World Cup Anthem from @duttypaul & @Kestheband is here – and it’s Out Of This World! 🌎 🏏

See if you can spot some of their friends joining the party @usainbolt, @stafanie07, Shivnarine Chanderpaul, @henrygayle 🤩#T20WorldCup | #OutOfThisWorld pic.twitter.com/jzsCY1GRqa

— ICC (@ICC) May 2, 2024