ଗୋଆରେ ବାତ୍ୟା ତଉକ୍ତେର ତାଣ୍ଡବ; ଉପୁଡିଲା ଗଛ, ଉଡିଲା ଛାତ

ଗୋଆ, ୧୬/୦୫(ଓଡିଶା ଭାସ୍କର) : ଆରବ ମହାସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ତାଉକ୍ତେ ଗୋଆ, କେରଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଉଗ୍ରରୁପ ଧାରଣ କରିଛି । ସେଠାରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ପାନାଜି ଠାରେ ବଡ ବଡ ଗଛ ଉପୁଡି ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ସେଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି କରୋନା ମହାମାରୀ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ବଳି ଯାଇଛି । ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନା ଆଉ ଏବେ ବାତ୍ୟା । ସେଠାକାର ଲୋକ ମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । ଗୋଆର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପବନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ଗୋଆରେ କିଛି ଜିଲ୍ଳାରେ ବିଜୁଳି ଠପ୍ ହୋଇ ଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ।

#CycloneTauktae: Several trees uprooted in Panaji as strong winds and rainfall continue in Goa pic.twitter.com/mKtOHbnldT

— ANI (@ANI) May 16, 2021