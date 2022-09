ନାଗପୁରରେ ‘The Hitman Show’: ଦମଦାର ରନ ଚେଜରେ ସିରିଜକୁ କମବ୍ୟାକ କଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜବରଦସ୍ତ ରନ ଚେଜ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚକୁ କବଜା କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂରେ ସିରିଜକୁ କମବ୍ୟାକ କରିଛି ମନେ ଇନ ବ୍ଲୁ । ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଟି-୨୦ ସିରିଜକୁ ୧-୧ରେ ବରାବର କରିଛି ଭାରତ । ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ଫାଇନାଲ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ ହେବ ।

୯୧ ରନର ପିଛା କରି ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରୋହିତ ଏବଂ ରାହୁଲ । ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଜୋସ ହାଜେଲଉଡଙ୍କୁ ୨୦ ରନ ମାରି ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫା କହି ଦେଇଥିଲେ ରୋହିତ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାଟ କମିନ୍ସଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଉଭୟ ଖେଳାଳି । କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଓଭରରେ ଆଡାମ ଜାମ୍ପା ରାହୁଲଙ୍କୁ ପାଭିଲିୟନର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଭାରତର ରନ ରେଟରେ ଲାଗିଥିଲା ବ୍ରେକ । ଲଗାତାର ଭାରତକୁ ଝଟକା ଦେଇ ଦଳକୁ କମବ୍ୟାକ କରାଇଥିଲେ ଜାମ୍ପା । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଜାରି ରହିଥିଲା ଦ ହିଟମ୍ୟାନ ଶୋ’ । ଶେଷରେ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ।

ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ବିପଦ ସାଜିଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପିନର ଆଡାମ ଜାମ୍ପା । ୨ ଓଭରରେ ୧୬ ରନ ବ୍ୟୟ କରି ସେ ୩ଟି ୱିକେଟ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲେ । ଶେଷ ଓଭରରେ ୯ ରନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଛକା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲରେ ଚୌକା ମାରି ଦଳକୁ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ । ଏଥିସହ ସିରିଜକୁ ୧-୧ରେ ବରାବର କରିଛି ରୋହିତ ସେନା ।

WHAT. A. FINISH! 👍 👍

WHAT. A. WIN! 👏 👏@DineshKarthik goes 6 & 4 as #TeamIndia beat Australia in the second #INDvAUS T20I. 👌 👌@mastercardindia | @StarSportsIndia

Scorecard ▶️ https://t.co/LyNJTtkxVv pic.twitter.com/j6icoGdPrn

— BCCI (@BCCI) September 23, 2022