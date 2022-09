ସିରିଜକୁ କବଜା କଲା ରୋହିତ ସେନା: ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂରେ ଚକମାରେ ଖାଇଲା କଙ୍ଗାରୁ

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜକୁ ହାତେଇ ନେଇଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଶେଷ ତଥା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ଜିତି ଏହି ସିରିଜକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି ରୋହିତ ସେନା । ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂରେ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ନିଜ କରିଛି ମେନ ଇନ ବ୍ଲୁ । ବିରାଟ-ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ୧୦୪ ରନର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟନର ସିପ ଆଜି ଭାରତକୁ ସିରିଜ ଭେଟି ଦେଇଛି ।

M. O. O. D as #TeamIndia beat Australia in the third #INDvAUS T20I & seal the series win. 👍 👍

୧୮୭ ରନର ଏକ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା । ମାତ୍ର ୧ ରନରେ ଦଳର ଉପଅଧିନାୟକ କେ.ଏଲ ରାହୁଲଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଏହାପରେ ରୋହିତ ମଧ୍ୟ ୧୭ ରନ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ଏହାପରେ ବିରାଟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଧିରେ ଧିରେ ପାଳି ଆଗକୁ ବଢାଇଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ୧୦୪ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ପାର୍ଟନରସିପ । ଯାହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିରିଜ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି । ଭାରତର ପୂର୍ବ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ୪୮ ବଲରୁ ୬୩ ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ୩ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୪ଟି ଛକା ସାମିଲ ରହିଥିଲା । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ୩୬ ବଲରୁ ୬୯ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପାଳିରେ ୫ଟି ଲେଖାଏଁ ଛକା ଏବଂ ଚୌକା ମାରିଛନ୍ତି ସୁର୍ଯ୍ୟକୁମାର ।

A match-winning 6️⃣9️⃣-run knock from @surya_14kumar and he is our top performer from the second innings in the third #INDvAUS T20I. 👏👏 #TeamIndia

A look at his batting summary 🔽 pic.twitter.com/ZHqpdVBERI

— BCCI (@BCCI) September 25, 2022