‘RRR’ ଟିଜର: ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଲେ ଏହି ସୁପରଷ୍ଟାର; ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଅନେକ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବା ଅପେକ୍ଷାରେ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏସ ଏସ ରାଜାମୌଲୀଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ‘ଆରଆରଆର’ ର ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ଜୁନିୟର ଏନଟିଆର ଏବଂ ରାମ ଚରଣଙ୍କ ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ଅଜୟ ଦେବଗନ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଏହାର ଏକ ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଏଭଳି ଜବରଦସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଦେଖି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଂଶସା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜରକୁ ନେଇ ଏସଏସ ରାଜାମୌଲୀଙ୍କୁ ପ୍ରଂଶସାରେ ପୋତିପକାଇଛନ୍ତି ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜାମୌଲୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଗର୍ବ ।

What a mind blowing glimpse of #RRR . @ssrajamouli garu you the pride of Indian Cinema . My brother @AlwaysRamCharan & my Bava @tarak9999 Power Pack show . Congratulations to @ajaydevgn garu , dear @aliaa08 and the entire cast & Crew . Watch it now 🖤 https://t.co/RPH8dVyo2t

— Allu Arjun (@alluarjun) November 1, 2021