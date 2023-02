ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସଚିବାଳୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ : ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡର ୧୦ଟି ଗାଡ଼ି କଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସଚିବାଳୟ ଭବନରେ ଘଟିଛି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ୧୦ଟି ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ମୃତାହତ ହେବାର ସୂଚନା ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ସୂଚନାନୁସାରେ, ବିଲ୍ଡିଂର ତଳ ମହଲାରେ କାଠ କାମ କରୁଥିବାବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ତଳ ମହଲାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବହୁ ପରିମାଣର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା । ଛାତରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।

Telangana | Fire broke out inside under construction secretariat building in Hyderabad early morning today. 10 fire tenders reached the spot and doused the fire. No casualties were reported in the incident: Hyderabad Police pic.twitter.com/HWhI3FJyAe

— ANI (@ANI) February 3, 2023