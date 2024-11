(video) ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷକ ସାଜେ ଭକ୍ଷକ…! ନମାଜ୍ ପାଠବେଳେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୋଇଠା…. ଧକ୍କା ଦେଇ ଗାଡ଼ି ତଳକୁ ପକେଇଦେଲେ

ଇସଲାମାବାଦ୍: କିଛିଦିନ ହେବ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । କାରଣ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ତେହରିକ୍ ଇ. ଇସଲମାନ (ପିଟିଆଇ)ର ସମର୍ଥକ ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ । ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ବାହାର କରିବା ଦାବି ରଖି ରାସ୍ତାରେ ଆନେ୍ଦାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ । ଶେହବାଜ ଶରିଫଙ୍କ ନିଦେ୍ର୍ଦଶକ୍ରମେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ସେନା ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି । ଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଭିଡିଓକୁ ପିଟିଆଇ ଏକ୍ସରେ ଶେୟାର କରିଛି । ଶେୟାର ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ଯୁବକ କଣ୍ଟେନରରେ ବସି ନମାଜ୍ ପାଠ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତିନିଜଣ ସେନା ଯବାନ ଛିଡ଼ା ରହିଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯବାନ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୋଇଠାମାରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପୋଲିସର ବର୍ବରତା ସେତିକିରେ ସରି ନ ଥିଲା । ଏହାପରେ ସେମାନେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ କଣ୍ଟେନର ତଳକୁ ପେଲି ଦେଇଥିବାର ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

An innocent, unarmed protester was seen praying on a container when an armed paramilitary officer brutally pushed him off from a height equivalent to three stories. It remains unclear if he survived the fall. This horrifying act shows the sheer brutality and fascism of this… pic.twitter.com/gljC6W941D

— PTI (@PTIofficial) November 26, 2024