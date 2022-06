ଅଲିମ୍ପିକ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ମାତ ଦେଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏଫଆଇଏଚ ପ୍ରୋ ଲିଗରେ ଅଲିମ୍ପିକ ମେଡାଲ ବିଜେତା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ମାତ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ । ଡବଲ ଲିଗ ମୁକାବିଲାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରି ସମୟରେ ୩-୩ ସ୍କୋର ପରେ ଶୁଟଆଉଟରେ ଏହି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଗୁରଜୀତ କୌରଙ୍କ ୨ଟି ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଲ ସହିତ ୨-୧ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି ଭାରତ ।

😍 FULL-TIME!

The TEAM never gave up… 💪 and defeated Argentina in the Shootouts.

IND 3:3 ARG (SO 2:1)#IndiaKaGame #HockeyIndia #FIHProLeague #MatchDay @CMO_Odisha @sports_odisha @IndiaSports @Media_SAI pic.twitter.com/oYNgbwAE83

— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 18, 2022