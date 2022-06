ଶେଷ ହେଲା କୋହଲିଙ୍କ ରାଜୁତି! ଟପ-୨୦ରେ ବି ନାହାନ୍ତି ବିରାଟ, ଆଗରେ ଏହି ଖେଳାଳି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ-ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପରେ ତାଜା ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଜାରି କରିଛି ଆଇସିସି । ତେବେ ଏହି ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଲାଗିଛି ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା । ଏକ ରେକର୍ଡ କରିବାରେ ସେ ଖୁବ ପଛରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରାଜୁତି କରିବା ପରେ ଏବେ ତଳକୁ ଖସିଛନ୍ତି ବିରାଟ ।

ଆଇସିସିର ନୂଆ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମ । ତେବେ ଏହା ସହିତ ବାବର ଆଜମଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ବଡ ରେକର୍ଡ ଲେଖା ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ରନ ମେସିନ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ଏକ ନମ୍ବରରେ ରହିଥିବା ଖେଳାଳି ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ବାବର । ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଥିଲା । ୧୦୧୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହି ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାଁରେ କରିଥିଲେ ।

