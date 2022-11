ଚଟାଣରେ ବସି ଏକାଠି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଗଜପତି ମହାରାଜ

ପୁରୀ: ଏକାଠି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପତି ମୁର୍ମୂ ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିହ ଦେବ ଏବଂ ରାଣୀ। ସମସ୍ତେ ତଳେ ବସି କଦଳି ପତ୍ରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଥିବାର ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୁରୀ ରାଜଭବନରେ ଚଟାଣରେ ବସି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖାଇଥିଲେ। ରାଜଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ବସି ଖାଉଥିବାର ଫଟୋକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ପେଜରୁ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ପହଂଚିଛନ୍ତି।

President Droupadi Murmu partook of Mahaprasad of Sri Jagannath Temple, Puri, shortly after she visited the shrine. pic.twitter.com/GNqkLiZKpF

