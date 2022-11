ଏସବିଆଇର ୪୪ କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ SBI YONO ଆକାଉଣ୍ଟ! ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଲା ବଡ଼ ସୂଚନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଏସବିଆଇର ଗ୍ରାହକ ଓ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ୟୋନୋ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର । ଆପଣଙ୍କ ଏସବିଆଇ ୟୋନୋ ଆପ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ! ଏପରି ଏକ ମେସେଜ୍ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଥିରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି କି, ଯଦି ଆପଣ ପାନ୍ କାର୍ଡ ଅପଡେଟ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଏସବିଆଇ ୟୋନୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ।

ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ମେସେଜରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ୟୋନୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଏହା ସହିତ ଏହି ମେସେଜରେ ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ମେସେଜ ଏସବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି ।

ଏହି ମେସେଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି ପିଆଇବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ । ପିଆଇବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଜର ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛି । ପିଆଇବି କହିଛି ଯେ, ଏସବିଆଇ ନାମରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ନକଲି ମେସେଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାନ୍ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ କରିବାକୁ କହୁଛି । ଏପରି ନକଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ମଧ୍ୟ କହୁଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଭାଇରାଲ ମେସେଜଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକଲି । ପିଆଇବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ଏହାର ଟ୍ୱିଟରେ ଆହୁରି ଲେଖିଛି ଯେ, ‘ଇମେଲ ଏବଂ ଏସଏମଏସର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦିଅ ନାହିଁ ଏବଂ ଭୁଲରେ ବି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।’

A #Fake message issued in the name of SBI is asking customers to update their PAN number to avoid their account from getting blocked#PIBFactCheck

▶️Never respond to emails/SMS asking to share your personal or banking details

▶️Report at

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 4, 2022