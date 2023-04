ପୋଷ୍ଟର ଧରି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଦାବି କଲେ କୁନି ପ୍ରଶଂସକ, ଫଟୋ ଦେଖି ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଲୋକେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଇପିଏଲ କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଅଜବ ମେମ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।ଏବେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଖୁବ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଫଟୋ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଫଟୋରେ ଏକ ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଧରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, “ହାଏ ବିରାଟ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଭାମିକାଙ୍କୁ ଏକ ଡେଟରେ ନେଇ ପାରିବି କି?” ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଫଟୋ ଦେଖିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଫଟୋରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

ଏହି ଫଟୋ ଡକ୍ଟର ନିମୋ ଯାଦବ ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଫଟୋରେ, ଏକ ଛୋଟ ବାଳକ ଏକ ଭି ଧରି ବିରାଟଙ୍କୁ ଭାମିକାଙ୍କୁ ଡେଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗୁଛି। ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି, “ଏଠାରେ ପିତାମାତା ହେବାରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏହି ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି।”

Here is something wrong with parenting, idk why people are finding it cute pic.twitter.com/xj5DqZHRmx — Dr Nimo Yadav (@niiravmodi) April 17, 2023

ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାରିଓ ଖେଳିବା ଉଚିତ୍, ସେ ମାରିଆଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଏହା ଗୁରୁତର ଖରାପ ଶିକ୍ଷା ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଉଚିତ୍। ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ପିଲାଟି ଆଦୌ ଜାଣିନଥିବା କି ତା’ର ପିତାମାତା କ’ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ଆଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ସ୍ତରକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି।

At this age when he should be playing MARIO , he wanna play with MARIA , this is seriously very wrong parenting , inke maa baap ko bhi do jhapad marna chahiye — मोहम्मद ADNAN خان (@ma18k) April 17, 2023

Apne bacho ko TV pe laane ke liye maa baap kisi bhi hadd tak guzar sakte hain. — ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ Shamsher Singh (@Shamsher0793) April 18, 2023