Photo Viral: ଚାହା ଦୋକାନର ଏହି ଲେଖାକୁ ନେଇ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ, ଲୋକେ କହିଲେ-‘ବାଃ କି କଥା’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିର ସମୟରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ ଚଲାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛନ୍ତି।ଏଥିରେ ଅନେକ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଅନେକ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ଏତେ ମଜାଳିଆ ଯେ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚାହା ଦୋକାନର ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ଆପଣ ଅନେକ ଚାହା ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଦୋକାନୀ କଷ୍ଟମର୍ସଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଲାଗି ମଜାଳିଆ ଏବଂ କ୍ୟାଚୀ ଲାଇନ୍ସ ଲେଖିଥାଆନ୍ତି। ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ, ‘Our tea is hotter than your EX and better than your next.’। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମ ଚାହା ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସଙ୍କ ଠାରୁ ହଟ ଅଟେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପାର୍ଟନରଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଅଟେ। ଏହି ଫଟୋ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଜଣାପଡିନି, ହେଲେ ଏହା ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ଏହି ଫଟୋ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଫଟୋ ଦେଖିବା ପରେ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାୟ ପେ ଭି କ୍ୟାୟ ବୋଲତେ ହୈ। ଅନ୍ୟ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି-ବାଃ କ୍ୟା ବାତା ହୈ। ତୃତୀୟ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ। ଏପରି ଅନେକ କମେଣ୍ଟର ଶୁଅ ଛୁଟିଛି।