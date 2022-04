ଟାଇଗର ଜମ୍ପ: ଚଳନ୍ତି ଡଙ୍ଗାରୁ ପାଣିକୁ ଡେଇଁଲା ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ବାଘର ଶିକାର କରିବା ଷ୍ଟାଇଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗର୍ଜନ ଅନେକ ସୋଶିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାଘର ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋଶିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେôାରେ ଲାଗିଛି । ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିବା ମହାବଳ ବାଘ ପାଣି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରାଜୁତି ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ପାଣି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚଳନ୍ତି ଡଙ୍ଗାରୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁବାର ଏକ ଆକର୍ଷକ ଭିଡିଓ ଏବେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି ।

That tiger sized jump though. Old video of rescue & release of tiger from Sundarbans. pic.twitter.com/u6ls2NW7H3

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) April 17, 2022