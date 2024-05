ରଇସିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଇରାନ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କାଲି ଏହି ସହରରେ ଦିଆଯିବ କବର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇବ୍ରାହିମ୍ ରଇସିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବୁଧବାର ଇରାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ତେବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଓ ବର୍ହିବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଧନଖଡଙ୍କ ଇରାନ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରବକ୍ତା ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଶୋକ ସମାରୋହରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇରାନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ ଇରାନରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛନ୍ତି ଓ ତେହେରାନରେ ଇରାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ।

Hon'ble Vice-President, Shri Jagdeep Dhankhar was received by Iranian authorities on his arrival in Tehran today.

VP Dhankhar will attend the official ceremony to pay condolences on the demise of President Seyyed Ebrahim Raisi and Foreign Minister H. Amir-Abdollahian, of Iran. pic.twitter.com/0KvmYuVPiC

