SBIର ଏହି ସେବାଗୁଡିକ ଆଜି ୩ ଘଣ୍ଟା ରହିବ ବନ୍ଦ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେବେଳେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟବ୍ୟାଙ୍କ SBIର କିଛି ସେବାଗୁଡିକ ଆଜି ୩ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାହକମାନେ କୌଣସି କାରବାର କରିପରିବେ ନାହିଁ । ତେବେ SBIର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହି ଜଡିତ କିଛି ସେବାଗୁଡିକ ଶନିବାର ରାତି ୧୦ଟାରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ସାଢ଼େ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୩ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ।

We request our esteemed customers to bear with us as we strive to provide a better banking experience.#InternetBanking #YONOSBI #YONO #ImportantNotice pic.twitter.com/GXu3UCTSCu

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) September 3, 2021