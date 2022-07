(Video) ଚୋରି କରିବାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଶିଥିଲା ଚୋର: ହେଲା ଚମତ୍କାର, ଭଗବାନ୍ ଦେଲେ ଦଣ୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କରିଥିବା କାମର ପରିଣାମ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ବେଳେବେଳେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଯେ, ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ । ଶେଷରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ରେଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିଛି । ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ମନ୍ଦିରରେ ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବାର ଏହି ମାମଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଜାମି ୟେଲାମା ମନ୍ଦିରର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଏଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାନ୍ଥରେ ଏକ ଛିଦ୍ର ତିଆରି କରି ସେହି ଗର୍ତ୍ତ ଦେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ । କିନ୍ତୁ ଚୋରି କରିବା ପରେ ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ । ସେ ସେଠାରେ ଫସିରହିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶେଷରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ।

କୁହାଯାଏ କି, ଭଲ ହେଉ ବନ୍ଦ କାମର ପରିଣାମ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ତେବେ ଚୋର ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରିବା ପରେ କାନ୍ଥରେ ନିର୍ମିତ ଗର୍ତ୍ତରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ଗର୍ତ୍ତରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ । ଚୋରଟି ସେହି ଗର୍ତ୍ତରୁ ଅଳଙ୍କାର ଫିଙ୍ଗି ବାହାରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଫସି ରହିଲା । ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚମତ୍କାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଘଟଣାର ପରଦିନ ସକାଳେ ଚୋର କାନ୍ଦୁଥିବା ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଥିବା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରିଲ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ପୋଲିସର ସୂଚନାନୁସାରେ, ମଦ ନିଶାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବାରୁ ଚୋର ଚୋରି କରୁଛି । ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଚୋରି କରିସାରିଛି । ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଚୋରଠାରୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରିଛି ।

A thief identified as Paparao dug a hole in the wall & entered the temple to steal the ornaments. However, he got stuck in the same hole while escaping after committing the theft.

This is from Jami Yellamma temple in a village of Srikakulam district, Andhra Pradesh. pic.twitter.com/oSPtdtWX3M

