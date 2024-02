ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ପେସ୍‌ଏକ୍ସ ପରି ରକେଟ୍ ଆସିବା ପରେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛଇ । ବହୁ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରାଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଫ୍ଲୋରିଡାର କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେସ୍ ପର୍ସପେକ୍‌ଟିଭ୍ । ଏହି କମ୍ପାନୀ ବେଲୁନ୍‌ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମହାକଶ ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲର ମଜା ବି ମିଳିବ । ଏକ ସଙ୍ଗେ ୮ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛିଡା ହୋଇ ବୁଲିବା, କକ୍‌ଟେଲ ପିଇବା, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡିନର, ପାର୍ଟି ଆୟୋଜନ କରିବା ଏପରିକି ବିବାହ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିବ । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଏତେ ଶସ୍ତା ନୁହେଁ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସୁବିଧା କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଓ ଏକ ଯୋଡିଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ।

ଡେଲି ଷ୍ଟାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଫ୍ଲୋରିଡାର କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେସ୍ ପର୍ସପେକଟିଭ୍ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶ ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି । ଆଗାମୀ ବର୍ଷରୁ ଏହାର ଉଡାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଦେଖିବାକୁ ଏହା ଏକ ବେଲୁନ୍ ପରି ନଜର ଆସିବ ଓ ଏହା ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ୨୯ କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଡୁଥିବାର ନଜର ଆସିବ । ଏଥିରେ ଆରାମଦାୟକ ସିଟ୍ ଲାଗିଛି ଯାହା ୩୬୦ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲି ପାରିବ । ଏହାର ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଆପଣ ମହାକାଶରୁ ପୃଥିବୀର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ପା ବାଥରୁମ୍ ଓ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାର୍ ବି ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣ କକଟେଲ୍‌ର ମଜା ନେଇପାରିବେ।

Introducing our first completed test capsule, Spaceship Neptune – Excelsior. Excelsior is now the largest #spaceflight capsule in existence, and soon to be the largest human #spacecraft in operation (excluding the International Space Station). Its spherical capsule is 16 feet… pic.twitter.com/tiJAp4It0e

— Space Perspective (@SpacePerspectiv) February 20, 2024