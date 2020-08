ରାଜ୍ୟର ୩୦ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ୩୬୮୨ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେତେ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୮ା୮(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ୩୦ ଜିଲ୍ଲାରୁ ୩୬୮୨ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ୨୨୪୧ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୧୪୪୧ ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୯୪୬୬୮କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ୭୭୫, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ୪୯୫, କଟକରୁ ୩୬୯, ମୟୁରଭଞ୍ଜରୁ ୨୭୨, ଗଞ୍ଜାମରୁ ୧୭୪, ବରଗଡ଼ରୁ ୧୫୨, କୋରାପୁଟରୁ ୧୪୦, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ୧୨୮, ପୁରୀରୁ ୧୧୫, ନୟାଗଡ଼ରୁ ୧୦୯, ଯାଜପୁରରୁ ୮୮, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ୮୭, ମାଲକାନଗିରିରୁ ୮୬, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ୬୮, ଢ଼େଙ୍କାନାଳରୁ ୬୧, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ୫୯, ଅନୁକୁଳରୁ ୫୬, ଭଦ୍ରକରୁ ୫୧,ଗଜପତିରୁ ୪୮, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ୪୪, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ୪୪, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ୪୩, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ୪୧, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ୩୮, କନ୍ଧମାଳରୁ ୩୬, ସୋନପୁରରୁ ୨୭, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ୨୭, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ୨୩, ବୌଦ୍ଧରୁ ୧୪, ଦେଓଗଡ଼ରୁ ୧୨ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Covid-19 Report For 27th August

New Positives Cases: 3682

In quarantine: 2241

Local contacts: 1441

(Details of local contacts will be shared by concerned District Administration)

District Wise Cases

1. Angul: 56

2. Balasore: 87

3. Bargarh: 152

4. Bhadrak: 51

5. Balangir: 68

— I & PR Department, Odisha (@IPR_Odisha) August 28, 2020