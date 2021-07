ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହ ଜାରି; ମେରିକମ୍ ଓ ମନପ୍ରୀତ୍ କଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖେଳର ମହାକୁମ୍ଭ ଅଲିମ୍ପିକ ମହାସମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ମହା ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଆଥଲେଟ ମାନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀର କହର ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ସତର୍କତା ପୂର୍ବକ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଆତସବାଜୀ ତଥା ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କ୍ରୀଡା ସମାରୋହ । ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଖେଳାଳୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଳି ବଜାଇ ସେମାନଙ୍କ ସାହାସ ବଢ଼ାଇଲେ ।

Come, let us all #Cheer4India! Caught a few glimpses of the @Tokyo2020 Opening Ceremony. Wishing our dynamic contingent the very best. #Tokyo2020 pic.twitter.com/iYqrrhTgk0 — Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2021

ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ ଅଧିନାୟକ ମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ଏବଂ ବକ୍ସିଂ ଲିଜେଣ୍ଡ ଏମ୍ସି ମେରିକମ୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ବାଡ୍ଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ । କରୋନା ମହାମାରୀରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାପାନର ସମ୍ରାଟ ନାରୁହିତୋର ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଲମ୍ପିକ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥୋମାସ୍ ବାଖ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗ୍ରୀକ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଦଳ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଲମ୍ପିକ ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଖେଳାଳିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ୧୮ ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଲିମ୍ପିକ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ।

ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଭାରତ ସମେତ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଦଳ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଗ୍ରୀକ୍, ଆଇସଲାଣ୍ଡ, ଇଜିପ୍ଟ୍ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ସହିତ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଜାପାନ ସମ୍ରାଟ ନାରୁହିଟୋ, ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ଲେଡି ଜିଲ୍ ବିଡେନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି।