(ଭିଡିଓ)ଛଟ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର , ବାୟୁ ସହ ଏବେ ରାଜଧାନୀ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଲା ବିଷ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପରେ ଏବେ ରାଜଧାନୀର ଜଳ ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଛଟ ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। କାଲିଣ୍ଡି କୁଞ୍ଜ ନିକଟ ଯମୁନା ନଦୀରେ ବିଷାକ୍ତ ଫୋମ୍ ଭାସୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯମୁନାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।

ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଛଟ ପର୍ବ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଯମୁନା ଘାଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଗ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ଯମୁନା କୂଳରେ ଅନେକ ଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଛଟ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭୟଭୀତ ଅଟେ। ଛଟ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଘାଟ ଉପରେ ଛଟ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏହି ଘାଟଗୁଡିକରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ମୋୖଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନଆଇ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବିନୟ କୁମାର ସକ୍ସେନା ଯମୁନା ନଦୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପାସନା ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ନହେବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି।

ସୂଚନାମୁତାବକ ଦିୱାଲି ଦିନଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନସିଆରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଖରିଫ ଫସଲ ଅମଳ ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୃଷକମାନେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନଡ଼ା ଜାଳୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି | ଏହି ସମୟରେ, ଯମୁନାରୁ ଆସୁଥିବା ଚିତ୍ର ଭକ୍ତଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ବଢ଼େଇଛି ।

#WATCH | Delhi: Heavy pollution and toxic foam seen in river Yamuna ahead of #ChhathPuja. Visuals from Kalindi Kunj today. pic.twitter.com/d2BXlTjQQi

— ANI (@ANI) October 27, 2022