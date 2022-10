BCCI Big Announcement : ସବୁ କ୍ରିକେଟର ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମାନ ଦରମା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବିସିସିଆଇ ର ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଏଣିକି ସବୁ କ୍ରିକେଟର ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମାନ ଦରମା । ବିସିସିଆଇ କ୍ରିକେଟ୍ ରେ ସାଧାରଣ ସମାନତା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ଦଳ ଭଳି ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଜୟ ଶାହା ଗୁରୁବାର (ଅକ୍ଟୋବର ୨୭) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

The @BCCIWomen cricketers will be paid the same match fee as their male counterparts. Test (INR 15 lakhs), ODI (INR 6 lakhs), T20I (INR 3 lakhs). Pay equity was my commitment to our women cricketers and I thank the Apex Council for their support. Jai Hind 🇮🇳

ଭେଦଭାବର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛି । କ୍ରିକେଟ୍ ରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତାର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗକୁ ଯିବାବେଳେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ସମାନ ହେବ ବୋଲି ଶାହା ଲେଖିଛନ୍ତି।

ବିସିସିଆଇ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପୁରୁଷ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ପରି ସମାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ୧୫ ଲକ୍ଷ , ODI ପାଇଁ ୬ ଲକ୍ଷ, T20 ପାଇଁ ୩ ଲକ୍ଷ ମିଳିବ। ପେ ଇକ୍ୱିଟି ଆମର ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ବୋଲି ବିସିସିଆଇର ସଚିବ ଜୟ ଶାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

I’m pleased to announce @BCCI’s first step towards tackling discrimination. We are implementing pay equity policy for our contracted @BCCIWomen cricketers. The match fee for both Men and Women Cricketers will be same as we move into a new era of gender equality in 🇮🇳 Cricket. pic.twitter.com/xJLn1hCAtl

— Jay Shah (@JayShah) October 27, 2022