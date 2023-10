ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା : PMNRF ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା

ହାଇଦ୍ରାବାଦ : ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଗତ ରାତିରୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି । ତେବେ ଏହି ବୁର୍ଘଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୪ରେ ପହଞ୍ଚଲାଣି । ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଗି ଭିତରେ ମୃତଦେହ ରହିଛି । ଏନେଇ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ୧୪ ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୧୧ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି । ଏହି ୧୧ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର କେହି ନୁହନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ବି ୩ ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ ।

ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ଓ ଗାଡକୁ ମିଶାଇ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୪ରେ ପହଞ୍ଚି ଥିବା ବେଳେ ୫୦ରୁ ଆଧିକ ଆହାହ୍ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ବିଜୟନଗରମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରେଳବାଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଧାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜାତୀୟ ରିଲଫ ଫଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୃତକ ଓ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପାଇଁ ୨ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

The Prime Minister has announced an ex-gratia of Rs. 2 lakh from the PMNRF for the next of kin of each deceased due to the train derailment between Alamanda and Kantakapalle section. The injured would be given Rs. 50,000. https://t.co/K9c2cRsePG

— PMO India (@PMOIndia) October 29, 2023