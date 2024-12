ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରେନ୍, କିନ୍ତୁ ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲାନାହିଁ… ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା Video

ଥିରୁଭାନନ୍ତପୁରମ: କେରଳର କନ୍ନୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏମିତି ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ ତଳେ ଶୋଇଥିଲେ । ଟ୍ରେନ୍ ତାଙ୍କ ଉପର ଦେଇ ଯାଇଥିବାବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ସେମିତି ରେଳ ଧାରଣାରେ ଶୋଇ ରାହିଥିଲେ । ଟ୍ରେନଟି ଚାଲିଯିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ରେଳଧାରଣାରୁ ଉଠି ଚାଲିଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଉପର ଦେଇ ରେଳଗାଡ଼ି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଚ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତ ଲାଗି ନ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

#Kerala: A middle-aged man from Chirakkal narrowly survived after a train passed over him in Pannenpara, Kannur, while he was walking along the tracks. Eyewitnesses reported that he lay down on the tracks just before the train approached, emerging unscathed. pic.twitter.com/ZPApakxHRp

