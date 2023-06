ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ; ଆହତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଘଟିଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କରୋମାଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ୧୭ଟି କୋଚ୍ ଏବଂ ହାୱଡା-ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ସୁପର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ୨୮୮ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ୯୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସମବେଦନାର ସୁଆ ଛୁଟିଛି ।

ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୀଡାବିଦ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି । ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଟ୍ୱୁଟ ମାଧମ୍ୟରେ ଆହତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି ।

Saddened to hear about the tragic train accident in Odisha. My thoughts and prayers go out to the families who lost their loved ones and wishing a speedy recovery to the injured.

ଭାରତର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ହରଭଜନ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।

Pained to know about railway accident in Odisha involving Coromandel express and another passenger train. Thoughts and prayers are with the families of those who lost their near and dear ones. Appeal @RailMinIndia & Govt. of Odisha to rescue the passengers at the earliest.

