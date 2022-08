ପୃଥିବୀରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା: ସ୍ପେସ ଷ୍ଟେସନରେ ବି ଭାରତକୁ ସମ୍ମାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିବସର ୭୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଉଡୁଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା । ମାଟିରୁ ଆକାଶ ହେଉ କି ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ଜଳରାଶି ସବୁଠି ଉଡୁଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା । ତେବେ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୂମିରୁ ୩୦ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ପତାକା ଉଡୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ଜଳରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଗାଥା ଗାନ କରୁଛି ।

ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ସ୍ପେସ କିଡ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ୧,୦୬,୦୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡାଇଛନ୍ତି । ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ବେଲୁନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ପତାକାକୁ ଉଡାଇ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ପେସ କିଡ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ । ତେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏହି ପତାକା ଉଡାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛି ସଂସ୍ଥା । ଏହା ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗର୍ବ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ । ନିକଟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥ ପାଇଁ ଏକ ସାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ସ୍ପେସ କିଡ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ।

On Indian Independence eve I’m reminded of Indian diaspora that I could see from @Space_Station where my immigrant father’s home town of Hyderabad shines bright. @nasa is just 1 place Indian Americans make a difference every day. Looking forward to @IndianEmbassyUS celebration pic.twitter.com/4eXWHd49q6

— Raja Chari (@Astro_Raja) August 14, 2022