ତୁନିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଆସିଲା ବଡ଼ ରହସ୍ୟ; ନିଜ ମା ହିଁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଆସିଲା ଅଭିଯୋଗ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୪ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୨ ରେ ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ ତୁନିଶା ଶର୍ମା “ଅଲି ବାବା: ଦସ୍ତାନ-ଇ-କାବୁଲ’ ସେଟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ସିଜାନ ଖାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିରୋଧରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମା’ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ତେବେ ସୋମବାର ହୋଇଥିବା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସିିଜାନଙ୍କ ଓକିଲ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁୁନିଶାଙ୍କର ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା । ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସିଜାନଙ୍କ ଓକିଲ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।

ସିିଜାନ ଖାନଙ୍କ ଓକିଲ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁନିଶାଙ୍କ ନିଜ ମା ତାଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ତୁନିଷା ସେହି ସମୟରେ କାମ କରୁଥିବା ସିରିଏଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସଞ୍ଜୀବ କୌଶଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ । ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁନିଶା ସଞ୍ଜୀବଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ । ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ କାରଣରୁ ତୁନିଶାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ୩ ମାସ ରହିଥିଲେ ।

Tunisha Sharma death case | Tunisha & Sanjeev Kaushal (an uncle in Chandigarh) had terrible relations. Sanjeev Kaushal & her mother, Vanita used to control Tunisha's finances. Tunisha often pleaded in front of her mother for her own money: Sheezan Khan's advocate pic.twitter.com/mODql3cwlA

