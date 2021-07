ନୂଆ ଆଇଟି ନିୟମ ଉଲଂଘନ କରିଥିବା ମାନିଲା ଟୁଇଟର୍, କେନ୍ଦ୍ର କହିଲା, ‘ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନେଇପାରିବେନି ସମୟ’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଟୁଇଟର୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ନୁତନ ଆଇଟି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିନାହିଁ । ଏହା ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ଟୁଇଟର୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀକୁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଟୁଇଟର୍ ଦ୍ୱାରା ଆଇଟି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ କରୁଥିବା ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ରେଖା ପାଲି ଟୁଇଟର୍ ର ପ୍ରତିନିଧୀଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ନେବେ ।

ଜଷ୍ଟିସ୍ ରେଖା ପାଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଟୁଇଟର୍ କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ଯେତେ ସମୟ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଏପରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଭାରତର ନୂତନ ଆଇଟି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଟ୍ୱିଟର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଅଭିଯୋଗ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ତେବେ ଆଉ ଜଣକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରିବ । ଏହାପରେ ଟୁଇଟର୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ । ହେଲେ କୋର୍ଟ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା ଯେ, ଏହି ପ୍ରକିୟା କେବେ ସରିବ ।

Delhi High Court says Twitter is in defiance of the law for not appointing the grievance redressal officer as necessitated under new IT Rules

