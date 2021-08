ଟ୍ୱିଟର ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ଏବେ ଆମେରିକାରେ ସମ୍ଭାଳିବେ ଦାୟିତ୍ୱ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟ୍ୱିଟର ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ମନୀଷ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆମେରିକାରେ ଟ୍ୱିଟରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି ହୋଇଛି । ଶୁକ୍ରବାର ଏନେଇ କମ୍ପାନୀ ସୂଚନା ଦେବା ସହ କୁହାଯାଇଛି ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ମାହେଶ୍ୱରୀ ୨୦୧୯ ରେ ଏପ୍ରିଲରେ ନେଟୱର୍କ ୧୮ ଛାଡ଼ି ଟ୍ୱିଟର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ଏବେ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ସେ ଆମେରିକାରେ କାମ କରିବେ । ସେଠାରେ ସେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜୀ ଆଣ୍ଡ ଅପରେସନ ରେ ସିନିୟର ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ ରହିବେ ।

ଟ୍ୱିଟରର ଜାପାକର ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ୟୁ ସାସାମୋଟୋ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ଟ୍ୱିଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ୨ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଭାରତରେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟର ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ମନୀଷଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ବିଶ୍ୱରେ ନୂତନ ବଜାର ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ରଣନୀତି ଏବଂ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ଆମେରିକାରେ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଏହି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଅବସରର ନେତୃତ୍ୱ କରିବାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ଟ୍ୱିଟର ।

Thank you to @manishm for your leadership of our Indian business over the past 2+ years. Congrats on your new US-based role in charge of revenue strategy and operations for new markets worldwide. Excited to see you lead this important growth opportunity for Twitter.

