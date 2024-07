(Video)ପୃଥିବୀକୁ ଛୁଇଁ ଚାଲିଗଲା ୨ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଷ୍ଟେରଏଡ, ଆସିଲା ଫଟୋ: ନାସା କହିଲା- ଆଗକୁ କେତେ ବିପଦ

ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି, ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିରନ୍ତର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ତଥାପି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ।

ସେହିଭଳି ଆମ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟତୀତ ଅଗଣିତ ଗ୍ରହ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରହ ବ୍ୟତୀତ, ମହାକାଶରେ ଏପରି ଅନେକ ପଥର ଅଛି, ଯାହା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗତି କରେ । ବେଳେବେଳେ ଏହି ପଥର ବା ଆଷ୍ଟେରଏଡ ମଧ୍ୟ ଆମ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇଯାଏ । କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନାସା ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ବଡ଼ ଆଷ୍ଟେରଏଡ ଆମ ପୃଥିବୀ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ବଡ଼ ପଥର ଆକାରର ଆଷ୍ଟେରଏଡ । ନାସା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ଏହା ପୃଥିବୀର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୃଥିବୀ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବା ଦୁଇଟି ଆଷ୍ଟେରଏଡର ଫଟୋ କଏଦ କରିଛନ୍ତି । ନାସା ଜେପିଏଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ଆଷ୍ଟେରଏଡଗୁଡିକର ଫଟୋ ଜାରି କରିଛି । ଏହି ଆଷ୍ଟେରଏଡ ହେଉଛି- ୨୦୨୪ ଏମକେ ଏବଂ ୨୦୧୧ ୟୁଏଲ୨୧ । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ୨୦୨୪ ଏମକେ, ୧୩ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଏଡ ପୃଥିବୀର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅବଶ୍ୟ, ଜୁଲାଇ ୪ ରେ ଏହା ପୃଥିବୀ ନିକଟରେ ଯାଇ ସଫଳତାର ସହ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା । ନାସା ଜେଟ୍ ପ୍ରପୁଲସନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ (ଜେପିଏଲ୍) ର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଷ୍ଟେରଏଡ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ କ ଗ୍ଧଷକ୍ସରବଗ୍ଧ ଣସି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀ ନିକଟରେ ଯାଇ ଚାଲିଗଲେ । ତେବେ ନାସାର ରାଡାରରେ ଆସିବା ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ପାଇଛନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଷ୍ଟେରଏଡଗୁଡିକର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ପାଇବା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ।

ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେ ବିପଦ ଅଛି?

ନାସା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଷ୍ଟେରଏଡଗୁଡିକର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଆମର ସୌର ପ୍ରଣାଳୀର ଗ୍ରହ ଗଠନ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆବର୍ଜନା ଯୋଗୁଁ ସେଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ନାସା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଆଷ୍ଟେରଏଡ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିପଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଫଟୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମକୁ ଏପରି ବିପଦକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।

Pics or it didn’t happen!

JPL scientists tracked two asteroids that safely flew past Earth recently and used the Deep Space Network to capture images, including this view of Asteroid 2024 MK.

See the second asteroid and its surprise moonlet: https://t.co/fFbU6KDuqJ pic.twitter.com/e8bIR2QiEa

— NASA JPL (@NASAJPL) July 3, 2024