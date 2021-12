ବିଲ୍ଡିଂରେ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଯୁବକ କଲେ ଏମିତି: ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ…

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଭୀଷଣ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଯୁବକ ଯାହା କରିଥଲେ ତାହା ଜାଣିଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ।

ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ହେଉଛି ଆମେରିକାର ମ୍ୟାନହ୍ୟାଟନର ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂର ୫ମ ମହଲାରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଏହି ନିଆଁରେ ଫସିଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ ଯୁବକ । ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମ । କାରଣ ୫ ମହଲା ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସିବା କୌଣସି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ।

ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲା ସେମାନେ ଝରକାର ସାହଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଝରକା ବାହାରେ ଝୁଲି ରହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ନିଆଁ ତାଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାରୁ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ପାଇପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲେ ଓ ତଳକୁ ଖସିଥିଲେ । ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ…

Yesterday morning 2 teens—a 13 and 18-yr-old— escaped a burning building in East Village, NYC. In the video you can see the first teen hanging from the window then stand up and hold on to a pole and help the second person.

