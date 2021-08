ତାଲିବାନ କବ୍ଜା କରିବାପରେ ବୁର୍ଖାରେ ନଜର ଆସିଲେ ଆମେରିକୀ ସାମ୍ବାଦିକା, ନିଜେ କହିଲେ ଏହା ପଛର ସତ

କାବୁଲ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ତାଲିବାନ କବଜାକୁ ଆସିବା ପରେ ସେଠାରୁ ନାଗରିକ ମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । କାରଣ ତାଲିବାନି ମାନେ ଅଫଗାନ୍ ରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହାର ଶିକାର ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଶାସନ ହେବାପରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଆମେରିକୀ ରିପୋର୍ଟର ବୁର୍ଖାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ଏହାକୁ ମିମ୍ସ କରି ଭାଇରାଲ୍ କରାଯାଉଛି । ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କର ଦୁଇଟି ଫଟୋ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗୋଟିଏରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ଡ୍ରେସ୍ ରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏରେ ବୁର୍ଖାରେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାକୁ ତାଲିବାନ ମାନଙ୍କ ଶାସନର ପ୍ରଭାବ ଆକାରରେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ସେହି ଆମେରିକୀ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ୍ଲାରିସା ୱଡ୍ ।

This meme is inaccurate. The top photo is inside a private compound. The bottom is on the streets of Taliban held Kabul. I always wore a head scarf on the street in Kabul previously, though not w/ hair fully covered and abbaya. So there is a difference but not quite this stark. pic.twitter.com/BmIRFFSdSE

— Clarissa Ward (@clarissaward) August 16, 2021