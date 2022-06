ଡେବ୍ୟୁ କଲେ ଉମରାନ ମଲିକ: ଟସ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଭାରତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମୁକାବିଲାରେ ଟସ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ବହୁ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଉମରାନ ମଲିକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଡେବ୍ୟୁର ମୌକା । ତେବେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମ୍ୟାଚରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସିରିଜ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଡବଲିନରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଟସ ଜିତି ଫିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଦଳର ନୂଆ ତଥା ନବମ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଗରୋଇ ଦଳକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଉମରାନ ମଲିକ । ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୨ ଆରମ୍ଭରୁ ଖୁବ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ଉମରାନ । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ବୋଲିଂ କରି ସେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ବି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ପାରି ନଥିଲେ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉପଅଧିନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ତାଙ୍କୁ ଦଳର ଟି-୨୦ କ୍ୟାପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

A dream come true moment!!Congratulations to Umran Malik who is all set to make his T20I debut for #TeamIndia

He gets 🧢 No.98 #IREvIND pic.twitter.com/8JXXsRJFbW

— BCCI (@BCCI) June 26, 2022