ଅନର୍ଗଳ ଇଂରାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଭାଇ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଜମଗଡ଼ରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟୀକୁ ସାଂସଦ ସିଟ୍ ରେ ପରାଜୟ ମିଳିଛି । ଏଠାରେ ସାଂସଦ ସିଟରେ ଖୋଦ୍ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଭାଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କୁ ବିଜେପି ଠାରୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ।

ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସଦର ସିଟ୍ ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଥିବା ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଭାଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଧମେନ୍ଦ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ ରେ ଯିବାକୁ ଜିଦ୍ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଇଂରାଜୀରେ କହି ନିଜର ଓଜନ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଭୁଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି । ଭିଡିଓରେ ସେ ‘ହାଓ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଷ୍ଟପ୍ ?’ ବଦଳରେ ‘ହାଓ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ରୋକ୍’ କହୁଥିବାର ଶୁଣାଯାଉଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ଅନୂଯାୟୀ, ଏହି ଭିଡିଓ ମତଗଣନା ସମୟର । ଏହି ସମୟରେ ସପା ଆଶାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସକର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ । ପୋଲିସକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ନଦେବାରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଗାଳି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଭୁଲ୍ ଇଂରାଜୀ କହୁଛନ୍ତି । ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଜମଗଢ଼ ଉପନିର୍ବାଚନର ସପା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କୁ ଭାଜପା ଆଶାୟୀ ଦିନେଶଲାଲ ଯାଦବ ନିରହୁଆଙ୍କ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଠାରୋ ନିରହୁଆଙ୍କୁ ୩୧୨୭୬୮ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କୁ ୩୦୪୦୮୯ । ଆଉ ନିରହୁଆ ୮୬୭୯ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।

How can you Rok ? Dharmendra yadav to s.h.o. pic.twitter.com/eXxqRBFUJD

— Agniveer Doland Trump (@Battlestar_ind) June 26, 2022