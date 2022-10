MSP Hike: ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ୬ ଟି ରବି ଫସଲରେ ଏମଏସପି ବୃଦ୍ଧି କରିଲେ କେନ୍ଦ୍ର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ :ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟତା ମୂଲ୍ୟ (ଏମଏସପି) ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍କେଟିଂ ଋତୁ ୨୦୨୩-୨୪ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟତା ମୂଲ୍ୟ (ଏମଏସପି) ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ମସୁର ଡାଲିର ଏମଏସପିରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ସର୍ବାଧିକ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।

ଗହମ, ବାର୍ଲି, ମସୁର , ସମେତ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟତା ମୂଲ୍ୟ (ଏମଏସପି) ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଗହମର ଏମଏସପି ମୂଲ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୧୧୦ଟଙ୍କା, ବାର୍ଲି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୧୦୦ଟଙ୍କା, ଗ୍ରାମ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୧୦୫ ଟଙ୍କା, ମସୁର ଡାଲି ୫୦୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୨୦୯ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୋରିଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ୪୦୦ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି।ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗହମ ଏବଂ ଡାଲି ସମେତ ୬ ଟି ରବି ଫସଲର ଏମଏସପି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏମଏସପି କମିଟିର ସୁପାରିଶ ପାଇବା ପରେ ଏମଏସପିରେ୯ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟକୁ ସୁପାରିଶ ପଠାଯାଇଥିଲା ।

