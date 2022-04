ପ୍ରକୃତିର ଅଦ୍ଭୁତ କରିସ୍କା: ପାଇପ୍ ଲାଗିଲା ଭଳି ଗଛରୁ ବାହାରୁଛି ପାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ Video

ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକୃତିର ଅନେକ ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର । ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଗଛରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଉଥିବା ଖବର ତ ଶୁଣିଥିବେ । କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗଛ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶୋଷିଲା ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭିଡିଓରେ ଏକ ଗଛରୁ ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଗଛକୁ କାଟିବା ମାତ୍ରେ ସେଥିରୁ ଜୋରରେ ପାଣି ବାହାରୁଛି । ଏହି ଗଛର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାହା ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଲୋକମାନେ ଗଛକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଗଛ ରହିଛି । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଛର ବକଳ କାଟି ବାହାର କରିବା ମାତ୍ରେ ସେଠାରୁ ଜୋରରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ପାଣି ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ଯେ, ସେ ଏହାକୁ ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗଛର ନାମ ହେଉଛି ଟର୍ମିନାଲ୍ ଟୋମେଣ୍ଟୋସା । ଯାହା ସାଧାରଣତ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ବାର୍କ ଗଛ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ।

ଏହି ଗଛଟି ଭାରତର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହି ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ୩୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି କି, ଏହି ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାଣି ଭରି ରହିଛି । ଯାହା ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ । ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଭିଡିଓ…

WOW!

This Indian 🇮🇳 'Water Tree' Can Quench Your Thirst

From enlightening Tissa Budhha to being a natural clean water kiosk, this tree is a true miracle.

pic.twitter.com/bmjqcI7PYB

— Erik Solheim (@ErikSolheim) April 13, 2022