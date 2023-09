ରେଲୱେ ଟ୍ରାକରେ ଠିଆ ହୋଇ ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲେ ଯୁବକ, ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରେନ୍: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟଙ୍କର Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଆଜିର ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ କରି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ । କିଛି ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ନୂଆ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଥିବା ନଜର ଆସନ୍ତି । ସେହିପରି କିଛି ଲୋକ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥାନ ବାଛନ୍ତି । ଏହିପରି ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ କିଛି ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଭିଉ ପାଇବାକୁ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥାନରେ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରି ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି ।

ଏବେ ଏପରି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ମାମଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରବାଙ୍କିରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରକୃତରେ, ଜାହାଙ୍ଗୀରବାଦର ବାସିନ୍ଦା ଫରମାନ ନିଜର ୩ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ । ମଝି ରାସ୍ତାରେ ସେ ରେଳ କ୍ରସିଂ ନିକଟରେ ଅଟକି ଟ୍ରାକରେ ଏକ ରିଲ୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନକରି, ଫରମାନ ସିଧା ରେଳ ଟ୍ରାକ୍କରେ ଯାଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ । ରିଲ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଜୋସ୍ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଟ୍ରେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ।

ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ :-

ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୁରା ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଫରମାନ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ କାନରେ ଇୟରବଡ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟ୍ରେନର ହର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ନଥିଲେ । ସେ ଟ୍ରାକ୍ ନିକଟରେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥାଏ । ଧକ୍କା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ଟ୍ରେନର ଚକ ତଳକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ । ଏଠାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସାଙ୍ଗମାନେ କାହିଁକି ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଟ୍ରେନ୍ ଆଡକୁ ଥିଲା ।

ଏହି ଘଟଣାରେ ଫରମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁରେ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି । ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଫରମାନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ।

